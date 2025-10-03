«Свой путь я начинала с весом 56 кг!»: Агата Муцениеце раскрыла, сколько килограммов набрала за беременность

Актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, сколько весит во время беременности. Она призналась, что пока поправилась на 12 кг.

Звезда «Закрытой школы» уже находится на позднем сроке, но не раскрывает, когда именно назначена предполагаемая дата родов. По словам Агаты, первые месяцы беременности она пыталась заниматься спортом, даже бегала с разрешения врача. Но сейчас на время физические нагрузки ушли из ее жизни.

«На данный момент вес 68,400 кг, свой путь беременности я начинала с весом 56 кг! Итого +12 кг пока что. На спорт у меня сил нет», - поделилась Муцениеце.

Ребенка актриса ждет от своего нового мужа Петра Дранги. Свадьба звезд состоялась в конце августа в Москве. А теперь Агата занимается тем, что меняет документы. После похода в ЗАГС она решила, что хочет сменить фамилию и стать Дрангой. Напомним, что первым супругом Муцениеце был Павел Прилучный. От него у нее есть двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

Ранее беременная актриса Агата Муцениеце выступила в кабаре-шоу.