«Я настолько сумасшедший человек»: Собчак показала, что находится в ее спальне с Богомоловым

Ведущая и журналистка Собчак опубликовала дополнительное видео, чтобы показать спальню в роскошном особняке на Рублевке. В комнате установлены большие окна, а у кровати лежит термометр.

В спальню ведут белорусские двери. В комнате отсутствует телевизор, хотя раньше он был.

Кровать Собчак имеет замшевое изголовье. Рядом с супружеским ложе находится термометр. Прибор нужен, чтобы температура воздуха всегда была 17 градусов.

«Я настолько сумасшедший человек, что всегда лежит термометр, чтобы я видела - температура не выше», - указала Собчак.

Она подчеркнула, что спит 8-9 часов и никогда не ложится раньше трех ночи. Так как телевизора в спальне нет, она смотрит всё с айпеда.

Ранее сообщалось, что Собчак попала в «черный список» на телевидении.