«Попала в черный список»: стало известно, что сейчас происходит в жизни Ксении Собчак

Ксения Собчак является одной из самых ярких персон отечественного шоу-бизнеса. Девушка славится не только своими острыми высказываниями, но и и успехами в сфере журналистики. Вот почему супруга Богомолова нередко попадает в список самых богатых персон России. Тем не менее звезда откровенно сообщила о том, что на данный момент она столкнулась с некоторыми трудностями. Когда-то Собчак появлялась на телевидении, но в последнее время она исчезла с экранов ТВ. Журналистка решила объяснить ситуацию.

Выяснилось, что после 24 февраля Ксения попала в черные телевизионные списки. Вот почему она не появлялась на ТВ уже больше года. Подобную информацию приводит издание «Starhit».

Тем не менее подобная ситуация не остановила девушку. Сейчас она сконцентрировала все силы на развитии YouTube-канала.

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