«Я насмерть рассорилась с близкими людьми»: Любовь Толкалина сделала неожиданное признание

Актриса Любовь Толкалина откровенно высказалась об итогах 2024 года. В интервью Рауфу Асадову для его YouTube-канала артистка призналась, что «насмерть рассорилась» со многими людьми.

По словам знаменитости, в ее жизни многое «разрушилось» в 2024 году. Любовь Толкалина рассказала, что перестала общаться с близкими людьми, причем инициатором всегда была она.

«Я насмерть расссорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было», — заявила актриса.

Любовь Толкалина отметила, что до последнего давала шанс окружающим, пока не понимала, что это бесполезно. Однако артистка предпочитает сжигать мосты окончательно, без возможности вернуться назад.

«Я всегда людям даю шанс — один, второй, третий, четвертый… Хотя говорят, что нет ничего бессмысленнее компромиссов, я всегда до последнего иду на них. Я всегда лечу ситуацию. Я никогда не сжигаю мосты так, чтобы потом надо было вплавь возвращаться обратно», — поделилась Любовь Толкалина.

При этом актриса считает, что необходимо выяснять отношения и говорить друг другу все сразу. По мнению Любови Толкалиной, избегание конфликтов является «отложенной проблемой».

Стоит отметить, что и с экс-возлюбленным Егором Кончаловским, с которым артистка прожила больше 20 лет, у нее были различия в мировоззрении. Пара не сходилась во мнениях в отношении брака.

«Егор приглашал меня замуж, я не пошла. Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла не потому, что меня там что-то оскорбило», — признавалась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Любовь Толкалина объяснила, почему ушла из семьи.