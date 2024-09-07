«Я нашла партнера по жизни»: Евгения Медведева призналась, что съехалась с парнем

Евгения Медведева рассказала о личной жизни и призналась, что съехалась вместе со своим молодым человеком.

В июне прошлого года 24-летняя фигуристка раскрыла, что находится в отношениях со спортсменом Дмитрием Чигиревым. Однако больше Женя рассказывать ничего не стала и даже в блоге особо не делилась фотографиями, на которых она запечатлена с партнером.

На днях Медведева призналась, что Чигирев делает ее счастливой и что очень с ним повезло. Многие знакомые даже удивляются их идеальным отношениям, так как фигуристка никогда не взаимодействовала с мужчинами: она росла без отца и брата. Сама Евгения призналась, что у нее всегда дела складываются отлично в общении с людьми.

Также фигуристка заявила о том, что они серьезно настроены на будущее и что уже даже живут вместе.

«Мы с мамой сейчас живем раздельно. Она живет в доме, мы с молодым человеком отдельно. Я нашла партнера по жизни. То, что нужно... У меня все в порядке. У меня как-то гладко все происходит — и в отношениях, и в семье, в которой меня вырастили, и в семье, которую я планирую дальше»», — заверила Медведева в шоу «Подкаст Абрамова».

Ранее мы писали о том, что фигуристка Евгения Медведева регулярно чувствует подвох со стороны мужчин.