«Всегда пытаются меня обмануть»: фигуристка Медведева регулярно чувствует подвох со стороны мужчин
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева, судя по всему, по-прежнему не до конца доверяет мужчинам. В новом проекте Виктора Васильева «Дар убеждения» спортсменка заявила, что те регулярно норовят ее обмануть.
Медведева пришла на шоу, чтобы проверить свою интуицию. Во время выполнения заданий девушка призналась, что у нее плохо с предугадыванием, в том числе когда речь заходит о мужчинах.
«Мужчины всегда пытаются меня обмануть», — отшутилась спортсменка.
Однако, кроме шуток, в жизни Медведевой происходило так, что мужчины ее предавали. Например, во время проекта «Ледниковый период» у фигуристки был роман с тиктокером Даней Милохиным. Но ни чем хорошим это не закончилось — молодой человек бросил партнершу и сбежал за границу.
Ранее сообщалось, что Милохин откладывает возвращение в Россию. Вероятнее всего, блогер опасается осеннего призыва.