«Я нашел свою вторую половинку»: сын Романа Мадянова готовится к свадьбе и рождению ребенка

Сын Романа Мадянова рассказал о предстоящей свадьбе и рождении ребенка. Слова Романа Мадянова-младшего передает TH звезды.

Осенью 2024 года после борьбы с раком умер Роман Мадянов. В беседе с журналистами его сын признался, что до сих пор переживает из-за кончины отца. При этом Мадянов-младший продолжает строить планы на будущее. По словам Романа, в скором времени он хотел бы сыграть свадьбу. Его избранницей стала режиссер анимации по имени Анна, с которой познакомился в Сети.

«Свою вторую половинку я нашел, надеюсь, как и папа, на всю жизнь. Пока мы разбираемся с тем, что папы не стало, надо это прожить и прийти в себя. Поэтому пока рано говорить о свадьбе, но она, конечно, в планах», — высказался он.

Также Роман признался, что задумывается о рождении ребенка. Правда пока он и Анна не спешат с пополнением в семье.

«Папа с чуткостью и пониманием к этому вопросу относился и напрямую никогда не спрашивал. Всему свое время, но я, конечно, счастлив буду подарить ему внука», — резюмировал Роман.

