«Расстанусь с той, без кого не могу жить, или брошу пить»: как умерший Роман Мадянов боролся с алкоголизмом

22 июля звезде сериала «Солдаты» Роману Мадянову, чья жизнь оборвалась в 2024 году, исполнилось бы 63 года. Актер скончался от рака, но мало кто знал, что при жизни он долгое время боролся и с алкоголизмом, а спасла его жена, которую он считал «ангелом-хранителем». Об этом пишет Экспресс газета.

За годы карьеры Роман Мадянов снялся в более чем 200 фильмах, не раз был номинирован на премии «Ника» и «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Однако обрушившаяся на артиста слава обернулась для него алкогольной зависимостью: «Сначала ты на кураже. Но потом понимаешь, что катишься в яму». В какой-то момент актер понял, что пагубная привычка стала мешать его работе: перед съемками он был вынужден «загримировать красную кожу» и закапать в «розовые глаза».

Побороть зависимость звезде «Солдат» помогла супруга Наталья, с которой он прожил более 30 лет и называл своим «ангелом-хранителем».

«Мы просто разговаривали про жизнь. Я не помню, каким словами она до меня доносила что-то. Я сам просто понял: либо я расстанусь с человеком, без которого жить не могу, либо брошу пить», — делился Роман Мадянов.

Артист вспоминал: поборов зависимость, он внезапно осознал, что рядом с ним остались только по-настоящему преданные люди, а так называемые друзья исчезли из его жизни. Роман Мадянов заявлял: «Ты остаешься с теми, кто тебя никогда и не предавал. Шелуха, пена уходят, и рядом с тобой только те, кто всегда продолжал тебя любить, уважать».

Напомним, состояние актера ухудшилось после внезапной смерти его старшего брата Вадима от инсульта в 2016 году. Уход родного человека стал для Романа Мадянова настоящим ударом. Артист признавался, что прийти в себя ему помогли подаренные Федором Добронравовым рыбки, которых он разводил у себя в пруду.

«Тогда я в первый раз за долгое время снова начал улыбаться. Тяжело иногда выходить из этого состояния, но все равно нужно», — рассказывал звезда «Солдат».

Но в 2020 году у ослабевшего артиста выявили рак легкого. Несколько лет Роман Мадянов боролся с заболеванием, но 25 сентября 2024 года скончался в возрасте 62 лет.

Ранее режиссер Александр Войтинский рассказал о состоянии Романа Мадянова на съемках незадолго до смерти: «Были определенные риски».