«Я намерена удивить вас»: Долина спустя неделю после предложения выйти замуж приоткрыла завесу тайны

Певица Лариса Долина сделала заявление в своих соцсетях после недавнего предложения от зрителя выйти замуж. Тогда артистка ответила отказом, а спустя несколько дней сообщила о готовности удивить.

«Я намерена удивить вас», - говорится в публикации Долиной в соцсетях.

По словам артистки, она «просыпается и засыпает» с одной мыслью, и она касается ее сольного концерта, который состоится 27 апреля. Певица раскрыла некоторые подробности мероприятия.

«Отличаться от моих концертов он будет тем, что я решила сотворить не просто обычную программу, а шоу», - написала Долина.

Концерт будет представлять собой «театрализованное представление со множеством сюрпризов и непредсказуемых дуэтов». Долина призналась: «Волнение захлестывает, но это другое волнение: предвкушение вперемежку с трепетом и счастьем».

Концерт приурочен к 52-летию профессиональной деятельности Долиной. Празднование 50-летия не состоялось из-за пандемии.

Неделю назад зритель преподнес Долиной кольцо с бриллиантом и предложил выйти замуж. Певица ответила отказом, но по просьбе мужчины взяла кольцо.