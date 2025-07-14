«Я налево не хожу уже»: Сердюков рассказал о том, сколько бегал за Бородиной

Николай Сердюков заявил, что больше не бегает за девушками. Об этом сообщает «Вокруг.ТВ» со ссылкой на шоу «Погоня».

Избранник Ксении Бородиной Николай Сердюков принял участие в новом телепроекте, где звездам необходимо спрятаться от преследователей. Ведущий шоу Вячеслав Чепчуренко поинтересовался у мужчины, сколько он бегал за Ксенией Бородиной, чтобы та стала его женой.

«Меньше года. 30 дней на проекте „Последний герой“, а потом 11 месяцев. Это марафон. С Ксенией не получится быстро», — рассказал Сердюков.

Чепчуренко пошутил, что это довольно медленно. Впрочем, блогер заявил, что больше не собирается бегать за девушками, ведь в его личной жизни теперь царит идиллия.

Однако Сердюков все же выбрал в напарницы проекта Дину Мирную. Между ними завязался диалог, где бы лучше спрятаться от ловцов.

«Я налево не хожу уже. Дин, пойдем в сторону леса — это самая крутая штука, мне кажется», — заявил Сердюков.

Тогда Мирная решила пошутить:

«Это нормально, что ты меня в лес зовешь?» — посмеялась она.

Но муж Бородиной быстро парировал намеки.

«Дин, свои влажные фантазии прекращай», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Бородина высказалась об объятиях мужа с Лопыревой на свадьбе.