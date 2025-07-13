«Всех женщин обнимал»: Бородина высказалась об объятиях мужа с Лопыревой на свадьбе

Ксения Бородина прокомментировала объятия мужа с Лопыревой на свадьбе. Об этом стало известно из соцсетей.

Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова широко освещалась в СМИ, однако без скандалов не обошлось. Многие заметили, как на одном из снимков муж телеведущей стоит в обнимку с Викторией Лопыревой. При этом рядом с ним стоит невеста, которую Николай не обнимает.

Ксения Бородина на днях решила внести ясность в произошедшее — она объяснила, что Сердюков обнимал не только Лопыреву.

«Всех взволновала только Вика, хотя мой муж всех без исключения женщин обнимал во время фотосессии. Предлагаю вам проработать этот страх перед красивыми женщинами. Подумать на тему того, почему вас так это задело и абсолютно не задело меня», — заявила она.

Телеведущая добавила, что всем, кто беспокоится за ее мужа, стоит подумать, почему возникает страх того, что красивая женщина может увести мужчину.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина заговорила о пополнении в семье после свадьбы.