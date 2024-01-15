«Я надеюсь»: почему дочь Пересильд не работает с отцом-режиссером

14-летняя актриса Анна Пересильд объяснила, почему не работает с отцом-режиссером Алексеем Учителем. Она поделилась подробностями своей жизни во время интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV.

Дочь Юлии Пересильд стала широко известной после своей яркой роли в криминальном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» под режиссурой Жоры Крыжовникова. Интересно, что изначально ее отец выражал недовольство относительно участия дочери в проекте из-за трудных сцен, которые могли повлиять на ее психическое состояние.

В интервью Анна поделилась своим отношением к сотрудничеству с отцом. На данный момент ей не поступало предложений от отца по совместной работе, но она готова рассмотреть любые будущие предложения.

«Я надеюсь, что у него желание проснется. Отец хорошо понимает, что, когда мы работаем, я отношусь к нему как коллеге. Он просто перфекционист, и он готовится к проекту очень долго, тщательно выбирает актеров. Я думаю, пока нет роли, которая могла бы мне подойти», – призналась девушка.

Пересильд считает, что когда такая роль появится, то все задуманное получится. Сейчас школьница находится в ожидании и верит, что отец подбирает для нее роль «аккуратно и трепетно».

Напомним, что Анна Пересильд – старшая дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. СМИ пишут, что пара рассталась во время пандемии коронавируса. В 2022 году актриса закрутила роман с коллегой Михаилом Тройником. Недавно мы писали о том, что Юлия ответила на слухи о своей свадьбе с избранником.