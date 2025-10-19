«Я надеялся, что хоть Вы не будете опускаться до этого»: Екатерина Климова оскандалилась из-за кадров с отдыха

Актриса Екатерина Климова оскандалилась из-за новых кадров с отдыха на Мальдивах. В личном блоге артистка поделилась откровенным видео, за что ее резко осудили поклонники.

47-летняя Екатерина Климова опубликовала ролик, снятый во время отдыха на Мальдивах. На кадрах актриса сбрасывает халат и позирует обнаженной в ванне с лепестками роз на фоне океана.

«Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. А какие там закаты!» — высказалась Екатерина Климова.

Однако многие пользователи Сети посчитали неуместным столь откровенный контент для широкой аудитории и пристыдили артистку.

«Я надеялся, что хоть Вы не будете опускаться до уровня «ой, ну ничего же не видно», «Перебор с голым телом, зачем это выставлять? Все и так знают, что Вы красивая женщина», — возмутились в комментариях под постом. Сама актриса никак не отреагировала на негативные высказывания в Сети.

Ранее пластический хирург Евгений Прохода раскрыл секрет молодости Екатерины Климовой: «Результат большого труда и дисциплины, не только ее, но и целой команды специалистов».