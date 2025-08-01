«Эффект свежести»: раскрыт секрет молодости Екатерины Климовой

47-летняя Екатерина Климова продолжает восхищать поклонников своей безупречной внешностью. Актриса, мать четверых детей, неизменно появляется на публике свежей и ухоженной, заставляя многих усомниться в ее реальном возрасте.

Редакция WHOOPEE.ru обратилась к пластическому хирургу Евгению Проходе, чтобы разобраться, в чем секрет вечной молодости звезды.

«Говоря о Екатерине Климовой и изучив ее блог, я не могу не восхищаться энергией и жизнелюбием, которое она излучает, — отмечает эксперт. — И как эстетический хирург не могу не восхищаться ее красотой. В условиях современного шоу-бизнеса тот образ, который мы видим на экране, — это результат большого труда и дисциплины, не только самой Екатерины, но и целой команды специалистов».

По словам врача, на лице актрисы нет следов радикальных вмешательств. Скорее всего, Климова выбирает щадящие, но эффективные процедуры: ботулинотерапию — для профилактики мимических морщин, мезотерапию — витаминные инъекции для улучшения качества кожи и биоревитализацию — увлажнение гиалуроновой кислотой.

«Пациенты с такими исходными данными, как у Екатерины, обычно нуждаются лишь в легких корректирующих мерах», — поясняет Прохода.

Но главные секреты молодости актрисы — это, конечно, здоровый образ жизни: регулярные тренировки, правильное питание, отсутствие вредных привычек и внутренняя гармония.

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