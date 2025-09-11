«Я начудила»: Анастасия Костенко объяснила, почему вновь решилась на пластику груди

Анастасия Костенко вновь решилась на пластику груди, за которую отдала ранее 2 млн. Модель рассказала о хирургическом вмешательстве в соцсети.

Несколько лет назад Костенко сделала пластику груди. Модель оперировалась в Дубае и отдала за услугу 2 млн рублей. Через некоторое время Анастасия забеременела, и ее грудь потеряла форму — Костенко регулярно сталкивалась с насмешками в Сети. В результате она решила исправить несовершенства в московской клинике.

Подписчики вновь раскритиковали модель, припомнив ее слова о быстром восстановлении.

«Вы в сентябре 2024 года, уже больше, чем через год после операции и после родов, с доктором снимали ролик, в котором говорили, что все хорошо восстанавливается, все на своих местах. Вот что случилось с грудью после этого, что пришлось оперироваться повторно, ведь полтора года прошло с момента операции?» — написали фолловеры.

К слову, Анастасия ответила подписчикам, заявив, что результат первой пластики испортило послеоперационное белье, которое она носила на постоянной основе.

«Кто сказал, что грудь делают раз и на всю жизнь? Напомню, что я сделала грудь и через месяц забеременела. Я носила, не снимая, послеоперационное белье. Вот если бы не второе, то все было бы топ. Но я вот начудила», — высказалась знаменитость.

