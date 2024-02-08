«Я начинаю плакать»: хлеб с семечками чуть не разрушил брак Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева помогает людям встретить свою половинку в эфире программы «Давай поженимся!». 64-летняя телеведущая состоит в счастливом браке с ресторатором Игорем Бухаровым, но и в их отношениях бывали сложности.

Гузеева уверена: брак может разрушить невнимание к партнеру. Телеведущая привела в пример покупку хлеба. Она призналась, что любит бородинский, а ее муж берет хлеб с семечками.

«Я начинаю плакать, меня это обижает! Я жду этот бородинский хлеб, а он приносит все, что угодно. Это называется невнимание к партнеру. И это разрушает брак. Об этом надо говорить!» — заявила Гузеева в эфире шоу.

Ранее артистку сразил «страшный вирус». Из-за недуга Гузеева так раскашлялась, что упала со стула на кафельный пол. В итоге она разбила себе лоб. Несмотря на травму, Лариса не отказалась от работы. Знаменитость замазала под глазами синяки, ссадину и вошла в кадр.