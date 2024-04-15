«Я начала себя познавать»: Ксения Бородина рассказала о новом увлечении

Российская телеведущая Ксения Бородина призналась, что всерьез увлеклась психологией. Об этом она заявила в рамках своего подкаста на YouTube.

Как рассказала знаменитость, в последнее время на особенно сильно увлеклась психологией, вследствие чего рассматривает возможность попробовать себя в качестве практикующего специалиста. Артистка подчеркнула, что занятия с психологом помогли ей познакомиться с собой, а также получить новый опыт.

«Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — поделилась Бородина.

Телеведущая отметила, что не раз сталкивалась с трудностями в жизни, однако всегда старалась не сдаваться и не опускать руки, предпочитая просто «идти дальше». Вдобавок Бородина стремилась учиться на своих ошибках и приобретать жизненный опыт.

«Пусть будет опыт, но интересный, из которого можно что-то вынести для себя. Но при этом надо не быть этой дурой, а учиться на своих ошибках», — заключила она.

Ранее Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном.