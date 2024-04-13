«Она не психолог, а клоун»: Ксения Бородина раскритиковала Веронику Степанову

Телеведущая Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном. Об этом она заявила в соцсетях.

Накануне Ксения Бородина выпустила очередной выпуск своего шоу, куда она пригласила психолога Лину Дианову. В комментариях под выпуском некоторые подписчики телеведущей попросили пригласить в следующий раз психолога Веронику Степанову.

Бородина колко отреагировала на предложение поклонников и заявила, что не собирается приглашать Степанову.

«Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать», — заявила она.

Этот комментарий увидела сама Степанова, которая пригласила телеведущую на сеанс психотерапии.

«Бородулька, вместо того, чтобы злиться, приходи лучше ко мне на консультацию. Мы с тобой проработаем обиду на маму, на Собчак и обсудим всех твоих мужчин», — ответила она.

Напомним, Вероника Степанова известна своими резкими комментариями в адрес многих российских звезд. Она также выступала с критикой телепроекта «Дом-2».

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина подаст в суд на 21-летнюю эскортницу.