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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 апреля 2024, 17:29
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«Она не психолог, а клоун»: Ксения Бородина раскритиковала Веронику Степанову

Телеведущая Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном.
«Она не психолог, а клоун»: Ксения Бородина раскритиковала Веронику Степанову

© Starface.ru

Телеведущая Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном. Об этом она заявила в соцсетях.

Накануне Ксения Бородина выпустила очередной выпуск своего шоу, куда она пригласила психолога Лину Дианову. В комментариях под выпуском некоторые подписчики телеведущей попросили пригласить в следующий раз психолога Веронику Степанову.

Бородина колко отреагировала на предложение поклонников и заявила, что не собирается приглашать Степанову.

«Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать», — заявила она.

Этот комментарий увидела сама Степанова, которая пригласила телеведущую на сеанс психотерапии.

«Бородулька, вместо того, чтобы злиться, приходи лучше ко мне на консультацию. Мы с тобой проработаем обиду на маму, на Собчак и обсудим всех твоих мужчин», — ответила она.

Напомним, Вероника Степанова известна своими резкими комментариями в адрес многих российских звезд. Она также выступала с критикой телепроекта «Дом-2».

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина подаст в суд на 21-летнюю эскортницу.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Вероника Степанова
Ксения Бородина
критика