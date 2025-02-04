«Я начал лысеть»: Николай Соболев сделал пересадку волос в 31 год

Блогер Николай Соболев рассказал о раннем облысении и пересадке волос. 31-летний звезда соцсетей признался, что природа не наградила его густой шевелюрой. Подробности сообщает Kp.ru.

Молодой человек поделился, что решился на процедуру по пересадке волос из-за профессии. Он много снимается, и хочет быть привлекательным в кадре.

«В 31 год появилась ранняя стадия алопеции, я начал лысеть. Конечно, если ты работаешь в медийной сфере — внешний вид крайне важен. Поэтому я считаю, что, если есть возможность, то нужно на корню пресекать подобные проблемы, что я и сделал», – объяснил Николай.

Блогер отметил, что остался доволен результатом. Уже через месяц у него начали прорастать волосы. Недавно Соболев поучаствовал в первой съемке после пересадки.

Также молодой человек признался, что для проведения процедуры никуда не летал. Он сделал ее 9 января в России. По данным источника, ее стоимость составляет 170 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров приклеивает к голове систему замещения волос, чтобы скрыть лысину. Оказалось, что он не делал пересадку волос.