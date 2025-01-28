Собчак раскрыла секрет Павла Дурова: миллиардер прячет лысину под волосяной накладкой

Программист и миллиардер Павел Дуров не пересаживал волосы, а прячет лысую голову под специальной волосяной «нашлепкой», которую называют «системой замещения волос». Это изделие приклеивают к голове. Информация об этом появилась в выпуске шоу на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Много лет назад в СМИ писали о том, что основатель Telegram страдает от облысения. В соцсетях публиковали фотографии, на которых у Павла были видны признаки алопеции. Тогда ходили слухи, что он воспользовался популярной услугой пересадки волос. На новых кадрах у Дурова была уже густая шевелюра.

Как оказалось, мужчина мог и не делать эту процедуру. В шоу Ксении Собчак рассказали, что программист прячет лысину с помощью системы замещения волос, которую приклеивают к голове. Она стоит почти 100 тысяч рублей и служит несколько лет. Нужно только подклеивать ее раз в месяц, но мыться и купаться в ней можно.

Отмечается, что такими накладками пользуются известные актеры – Джуд Лоу, Джон Траволта, Хью Лори, Брэд Питт и многие другие.

Сам миллиардер не высказывался по поводу своей прически и старается вести закрытый образ жизни.

Ранее мы писали о том, что предприимчивый россиянин продает в Интернете нижнее белье турецкого актера из сериала «Постучись в мою дверь». Трусы Керема Бюрсина можно приобрести за миллион рублей.