«Я набрала вес сейчас»: Анастасия Решетова ответила на критику своей «страшной худобы»

Модель Анастасия Решетова отреагировала на слова о «страшной худобе» в ее адрес. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати ответила недоброжелателям в личном блоге.

Пользователи Сети часто критикуют фигуру Анастасии Решетовой в комментариях под ее публикациями в соцсетях. По их мнению, модель слишком сбросила вес и стала «страшно худой».

«У меня вполне здоровая форма! Мышцы есть. Я много тренируюсь сейчас. Учитывая, какая я была в декабре, я набрала вес сейчас. Очень часто читаю о своей худобе. Это не худоба, а тело человека, который за ним следит и которому в нем комфортно», — написала Анастасия Решетова.

Напомним, в 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России». Тогда же она познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, однако через год модель и рэпер расстались после шести лет отношений.

Анастасия Решетова признавалась, что не препятствует общению Тимати с сыном. Более того, она отпускает Ратмира с отцом в отпуск на месяц.

Ранее мы писали о том, что Тимати устроил для дочери Алисы, которая родилась в отношениях с моделью Аленой Шишковой, праздник на высшем уровне по случаю ее 10-летия.

Вечеринка была оформлена в стиле Вселенной Гарри Поттера, с продуманным интерьером, тематическим квестом, волшебной палочкой, уроками левитации и роскошным угощением для гостей, среди которых был и Филипп Киркоров.