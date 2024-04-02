Роскошный замок и выступление Киркорова: сколько Тимати заплатил за день рождения дочери

Рэпер Тимати потратил на день рождения дочери Алисы более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

19 марта наследница артиста праздновала десятилетие. 40-летний музыкант устроил для девочки праздник на высшем уровне. Вечеринка была оформлена в стиле Вселенной Гарри Поттера, с продуманным интерьером, тематическим квестом, волшебной палочкой, уроками левитации и роскошным угощением для гостей, среди которых был и Филипп Киркоров. Общая стоимость мероприятия, включая аренду особняка в центре города, найм актеров и масштабное декорирование, превысила 20 миллионов рублей. Только на украшение зала было потрачено порядка пяти миллионов, а торт, на котором горели десять свечей, мог обойтись в 350 тысяч рублей. Подробности о возможном гонораре Киркорова не уточнялись.

Тимати всегда щедро одаривает свою дочь, которая родилась в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Когда девочке исполнилось пять лет, то рэпер устроил для нее празднование в стиле фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона. Мероприятие включало в себя фееричное оформление, развлечения с персонажами из сказки, мастер-класс по изготовлению бургеров и другие развлечения для детей, включая гостей известных личностей. Однако затраты на это мероприятие составили всего три миллиона рублей.

Четвертый день рождения дочери Тимати и Шишковой отмечался в Государственном музее имени Пушкина. Несмотря на распространенные предположения о том, что рэпер арендовал весь музей, праздник проходил в рабочий день, когда музей был закрыт для посетителей. Семье исполнителя предоставили возможность устроить там праздник в нерабочий понедельник. Для детей был организован культурный квест с классической музыкой, соответствующий правилам музея.

Ранее Алена Шишкова рассказала, как узнала о беременности от Тимати.