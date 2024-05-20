«Я на взводе»: Сергей Соседов заставил расплакаться солистку группы «Вирус» на шоу «ВИА Суперстар!»

Накануне вышел второй выпуск нового шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ, в котором не обошлось без скандалов. Музыкальный критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки. Журналист заявил, что певица оставила его «на взводе». Артистка не смогла сдержать эмоций из-за резких слов и оценки члена жюри.

В новом выпуске «ВИА Суперстар!» участники проекта должны были выступить с не свойственными им песнями. Так, солистка группы «Вирус» Ольга Лаки исполнила хит «Лучшее в тебе» певицы Евы Польны. Оказалось, что для знаменитости эта композиция является очень личной — свое выступление она посвятила ушедшему из жизни отцу.

Члены жюри Наташа Королева и Лера Кудрявцева оценили выступление на максимальные два балла, а Стас Пьеха и Сергей Соседов поставили один балл. Музыкальный критик объяснил свое решение.

«Великолепно поставленный номер, и потрясающе по чувствам спела артистка. Я понимал, о чем вы поете, была история. И вот вы поете, останавливаетесь, а я на взводе. Думаю: „Сейчас что-то будет, слезы хлынут“. И вдруг все закончилось. Я ничего не понял, я сидел в недоумении. Меня оставили на взводе. Прерванный катарсис», — заявил Сергей Соседов.

По мнению журналиста, отсутствие финала в песне является неправильным, поскольку это противоречит понятию музыкальной формы.

«Почему песня так быстро окончилась? Она просто прервалась. Это неправильно. У Евы Польны такого нет. Есть понятие музыкальной формы. Песня драматургическая, со смыслом. Здесь не было финала», — заключил музыкальный критик.

Слова члена жюри оказали сильное воздействие на Ольгу Лаки, которая не смогла сдержать слез. По словам певицы, задумка была в том, что композиция должна была закончиться на надрыве.

«Мы вас растрогали. Это нечестно снижать балл», — отметила Ольга Лаки.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева и Сергей Соседов не смогли сдержать слез в эфире шоу «ВИА Суперстар!».