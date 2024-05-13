Не смогли сдержать слез: кто заставил плакать Кудрявцеву и Соседова на «ВИА Суперстар»

Телеведущие Лера Кудрявцева и Сергей Соседов не смогли сдержать слез в эфире телеканала НТВ на шоу «ВИА Суперстар». Они расплакались из-за песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

На ТВ состоялась премьера вокального проекта, которая не обошлась без ярких эмоций членов жюри и запоминающихся номеров. Одной из лучших в выпуске стала группа «Белорусские легенды», исполнившая хит «Беловежская пуща». Выступление артистов не оставило равнодушными некоторых судей. Соседов и Кудрявцева даже не смогли сдержать слез.

«Дело в том, что я не могу без слез слушать эту гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Композиция вне времени, эпох, абсолютно гениальная по мелодии и стихам», - признался Соседов.

С коллегой согласилась и Лера Кудрявцева. Она отметила, что у нее просто не было слов, чтобы описать свой восторг.

Напомним, что Николай Добронравов умер 16 сентября 2023 года. Ему было 94 года. Его супруга Александра Пахмутова тяжело переживала потерю мужа и лишь с недавнего времени начала постепенно возвращаться в общество и к работе.

Ранее Александра Пахмутова посетила инаугурацию Владимира Путина.