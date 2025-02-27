«Я на уровень выше»: Люся Чеботина высмеяла вокал российских артистов

Люся Чеботина заявила, что поет «на уровень выше» коллег с российской эстрады. Об этом стало известно в эфире шоу «CATRINE ENDORPHINE».

В новом интервью Люся заявила, что поет лучше коллег с российской эстрады. По мнению артистки, у нее больше возможностей, поэтому многие ей завидуют и считают своим конкурентом.

«Я объективно вижу, что пою на уровень выше, чем многие артисты на нашей эстраде. Я здраво оцениваю свои возможности. В первую очередь, голос — это про физические возможности, и здесь я способнее, чем многие другие. Когда мне говорят: «Это не твое», я понимаю, что люди просто-напросто видят во мне конкурента и высказывают это не от чистого сердца, а чтобы сбить меня с толку», — высказалась знаменитость.

Несмотря на громкое высказывание, Люся опровергла обвинения в звездной болезни. Артистка отметила, что всегда вежливо общается с персоналом и не зазнается. При этом Чеботина знает себе цену и в нужных ситуациях может проявить характер.

«Я поняла свою цену и несу ее достойно. Я считаю, что действительно надо быть скромным — это украшение, но при этом, когда происходит ситуация, которая требует проявить характер и настойчивость, это не звездная болезнь, а, скорее, темперамент», — резюмировала она.

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