«Что за мода травить?»: Люся Чеботина вышла из себя после обвинений в плагиате образа Тейлор Свифт

Люся Чеботина ответила на обвинения в плагиате образа Тейлор Свифт. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Люся Чеботина нашла в Сети видео, на которых ее наряд с серебристым топом и юбкой сравнивают с аналогичным образом Тейлор Свифт. Подпись на видео иронично намекает на плагиат со стороны российской исполнительницы.

«Мы не понимаем успеха Тейлор Свифт, зато понимаем успех Люси Чеботиной», — гласит подпись.

Певица отреагировала на сравнение, заявив, что не вдохновлялась образом западной знаменитости.

«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред. А теперь по факту. Такого рода платья у кого только не встречались за такое огромное количество лет существования поп-индустрии. Еще сама Тина Тернер выступала в таком наряде», — заявила она.

Чеботина привела другой пример, выложив себя в красном мини-платье во время премии «Виктория» в 2024 году и Тейлор Свифт в похожем платье, но уже в 2025 году.

«А почему такое не выкладываете? Правда плохо залетает в рекомендации? Что за мода травить соотечественников?», — подписала фото она.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина раскритиковала живое выступление певицы Адель.