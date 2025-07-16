«Я на свободе»: Наталья Фриске сообщила новости о своем самочувствии после операции
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Сестру Жанны Фриске Наталью выписали из больницы после операции по удалению лимфоузлов. О своем самочувствии она рассказала в закрытом Telegram-канале.
39-летняя Наталья показала, как едет в машине с отцом Владимиром Фриске. На опубликованных в Сети кадрах сестра покойной певицы не скрывает радости, что наконец-то окажется дома.
«Привет. Я на свободе, ребята», — сказала Наталья.
Тяжелее всего Фриске было перенести разлуку с трехлетней дочерью Луной. Наталья показала, как ее тепло встретила малышка.
Теперь блогерше нужно ходить на перевязки. Фриске призналась, что чуть не расплакалась, увидев медсестер — за время, проведенное в больнице, они стали ей родными.
Напомним, что у женщины воспалились лимфоузлы, один из них загноился. Первое время она терпела боль, надеясь, что отек пройдет сам, но в итоге обратилась за помощью. Врачи предупредили: если бы затянула с лечением, последствия могли быть серьезнее.
Фриске считает, что воспаление стало осложнением после недолеченной ангины, перенесенной месяц назад. Она призвала подписчиков не игнорировать здоровье и вовремя обращаться к врачам.