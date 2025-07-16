«Я на свободе»: Наталья Фриске сообщила новости о своем самочувствии после операции

Сестру Жанны Фриске Наталью выписали из больницы после операции по удалению лимфоузлов. О своем самочувствии она рассказала в закрытом Telegram-канале.

39-летняя Наталья показала, как едет в машине с отцом Владимиром Фриске. На опубликованных в Сети кадрах сестра покойной певицы не скрывает радости, что наконец-то окажется дома.

«Привет. Я на свободе, ребята», — сказала Наталья.