«Пошел абсцесс»: Наталья Фриске вышла на связь после операции
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Наталья Фриске после операции заявила, что у нее начался абсцесс. Об этом стало известно из соцсетей.
5 июля сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что экстренно попала в больницу — у нее обнаружили воспаление лимфоузлов. Сестре знаменитости рекомендовали провести операцию и остаться в больнице. Она так и сделала.
Уже вечером того же дня Фриске вышла на связь с подписчиками, рассказав, что операция прошла успешно.
«Меня прооперировали. Состояние еще немножечко пьяненькое. Экстренная была операция потому что пошел абсцесс и доктор сказал хорошо, что я приехала в больницу. От чего это все получилось не понятно. Спасибо всем за поддержку», — заявила она.
Наталья призналась, что идет на поправку.
Ранее мы писали о том, что сестра Жанны Фриске призналась, что потеряла ребенка.