«Пошел абсцесс»: Наталья Фриске вышла на связь после операции

Наталья Фриске после операции заявила, что у нее начался абсцесс. Об этом стало известно из соцсетей.

5 июля сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что экстренно попала в больницу — у нее обнаружили воспаление лимфоузлов. Сестре знаменитости рекомендовали провести операцию и остаться в больнице. Она так и сделала.

Уже вечером того же дня Фриске вышла на связь с подписчиками, рассказав, что операция прошла успешно.

«Меня прооперировали. Состояние еще немножечко пьяненькое. Экстренная была операция потому что пошел абсцесс и доктор сказал хорошо, что я приехала в больницу. От чего это все получилось не понятно. Спасибо всем за поддержку», — заявила она.

Наталья призналась, что идет на поправку.

Ранее мы писали о том, что сестра Жанны Фриске призналась, что потеряла ребенка.