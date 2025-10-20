«Я на расслабоне»: к похудевшей на «Оземпике» Дане Борисовой вернулись былые килограммы

Телеведущая Дана Борисова на время перестала заниматься своей фигурой. Она уехала на отдых в Египет, где продемонстрировала свою текущую форму. Кадры и комментарий знаменитости оказались в распоряжении StarHit.

Еще не так давно Борисова прибегала к помощи инъекций «Оземпика». Ей удалось сбросить девять килограммов, которые теперь вернулись после отказа от приема препарата. Кроме того, как призналась Дана, она сейчас на отдыхе и наслаждается всеми видами удовольствий.

«В остальном себя не ограничиваю. Но в Москве, конечно, у меня аппетит поменьше. Я тоже ем по желанию, но там движений больше, нервы тратят энергию. А здесь, на отдыхе, я на расслабоне», — рассказала телеведущая.

Ранее дети российских звезд раскритиковали Борисову и поддержали ее дочь Полину. Сын покойного рэпера Децла Антоний Толмацкий посочувствовал девушке, которой, по его словам, приходится заниматься воспитанием матери.