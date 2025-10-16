«Неприятно слышать то, что она говорит»: звездные наследники раскритиковали Дану Борисову и поддержали ее дочь

Полина Борисова, дочь телеведущей Даны Борисовой, приняла участие в съемках проекта «Выживалити. Наследники». После завершения шоу звездная мама прошлась по 18-летней девушке, упрекнув ее в отсутствии каких-либо изменений, передает StarHit.

Борисова заявила, что дочь как ни занималась делами по кухне, так и не занимается. Также, по словам телеведущей, она не успела достаточно отдохнуть, так как Полина вернулась слишком быстро и не дала ей досмотреть турецкие сериалы.

Сын покойного рэпера Децла Антоний Толмацкий, услышав это, пожалел девушку, с которой снимался в проекте. Ему стало неприятно, когда Дана позволила себе такие высказывания в адрес дочери.

«Мне было неприятно слышать то, что мама говорит своему ребенку... Узнав чуть больше Полину, я бы сказал, что она практически вынуждена воспитывать свою мать, а это тяжело», — заявил наследник артиста.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова вышла замуж. Ее избранником стал 55-летний актер Владимир Тишко.