Цветы не дарить: дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскрыла способ покорения ее сердца

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уже довольно долгое время говорит о том, что готова выйти замуж. Вот только подходящих кандидатов пока 33-летняя артистка встретить не может. Чтобы хоть как-то сдвинуться с мертвой точки вокалистка решила приоткрыть завесу тайны и раскрыть, как же можно покорить ее сердце.

В отличие от большинства девушек, Татьяна, как выяснилось, не признает цветы в качестве подарка. Для нее этот жест ничего не значит, поэтому не стоит пытаться завоевать расположение Плаксиной при помощи букетов. Вместо них лучше для приобрести халву. Ее наследница звезды шансона обожает.

«Путь к моему сердцу лежит через халву», - цитирует слова исполнительницы Пятый канал.

Также покорить Татьяну возможно при помощи юмора. Остроумие в мужчинах она крайне ценит. Кроме того, не сможет Плаксина устоять, если услышит свою любимую песню в публичном месте. «Меня скорее можно зацепить чем-то таким тонким», - подчеркнула певица.

Ранее Татьяна Плаксина высказалась по поводу скандала вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка встала на сторону матери и заявила, что давно считала врача мясником. Она опровергла слухи о том, что делала у него увеличение груди, и заявила, что обращалась за помощью к настоящему профессионалу.