«Я на них наложил»: Олег Газманов высказался об итальянских санкциях

Олег Газманов из Сочи заявил, что наложил на Италию свои санкции. Об этом стало известно из соцсетей.

Не секрет, что Евросоюз добавил в санкционные списки музыканта Олега Гамзанова. Ему запрещен въезд в ЕС, а власти Италии и Латвии арестовали его зарубежное имущество. Сам Газманов несколько раз высказывался, что ему безразличны западные санкции.

На этот раз певец прокомментировал ограничения находясь с супругой в Сочи. На кадрах видно, как Газманов ест рыбу и запивает ее пивом.

«Нафиг Италию, я — в Сочи. Они на меня санкции наложили, я на них тоже наложил. Пока кто-то мечтает о загранице, мне и дома хорошо. У нас в стране есть все: и красота, и сила, и душа», — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что Олег Газманов заработал на бизнесе почти 30 миллионов рублей.