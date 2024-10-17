«Коммерческий проект»: Стас Ярушин высказался об Ольге Бузовой

Российский актер и музыкант Стас Ярушин рассказал, что обожает Ольгу Бузову. Об этом он заявил в интервью Евгении Медведевой, опубликованном на YouTube.

Артист уточнил, что не считает Ольгу Бузову талантливой певицей. По его мнению, исполнительница не умеет петь, однако обладает множеством других преимуществ. Звезда «Универа» назвал Бузову невероятно крутой и сильной. Он добавил, что артистку следует ставить в пример.

«Вот просто прет локомотив! Оля отдает себе отчет, что она не поющая. Это коммерческий проект, и мы все прекрасно об этом знаем. Она искренняя, она любит жизнь. Именно из-за этого ее все любят. Вот и все. Оля сердцем поет, без сарказма!», —высказался Ярушин.

Актер подчеркнул, что не против сделать с Ольгой первоапрельский выпуск своего музыкального шоу МУЗLOFT. Он признался, что его коллега очень самоироничная.

Ранее стало известно, что 43-летний Стас Ярушин тайно стал отцом в третий раз.