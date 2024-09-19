«Я мужчина, и вот в этом наше отличие»: Квитатиани ответил на попадание в черный список Стоуна

Участник шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», борец, певец и актер Торнике Квитатиани прокомментировал попадание в черный список спортсмена Саши Стоуна. В беседе с Woman.ru он ответил, что является мужчиной «в отличие» от коллеги по проекту.

Во время проекта было много конфликтов и скандалов. Одним из ярких героев шоу стал Саша Стоун. Недавно он дал интервью Ляйсан Утяшевой и раскрыл, что у него есть черный список. Туда входят люди, с которыми спортсмен не хочет принимать участие в одних проектах. Среди неугодных был Торнике.

«С ним не хочу, вообще… Обиделся? Слушай, да!» – заявил Стоун.

Борец был на мероприятии телеканала ТНТ и ответил на вопросы журналистов. Так, он прокомментировал попадание в черный список парня.

«Надо просто зайти в комментарии, вот вам и ответ. Основная масса людей не может врать, что мне доказывать сейчас и после несовершенной драки махать кулаками, не хочу!» — высказался он.

Артист убежден, что так громко не стоит говорить подобный фразы, потому что проектов много, и они с Сашей могут снова встретиться.

«Разумеется, у нас нет приятельских отношений с ним и я не буду очень рад, если его увижу. Но в дальнейшем я не собираюсь, как он, говорить в некоторых интервью, что ''там типо мужчин не было''. Я не собираюсь так делать. Мне 32 года, и я мужчина, и вот в этом наше отличие», — поделился мнением он.

Квитатиани пожелал Стоуну успехов и отметил, что враждовать не стоит, так как они находятся в одной «телевизионной семье».

Ранее мы писали о том, что спортсмен и блогер Саша Стоун хочет стать президентом.