«Считаю себя профессионалом»: Саша Стоун заявил, что хочет стать президентом

Блогер и спортсмен Саша Стоун заявил, что хочет стать президентом и готов поступить в университет, чтобы получить образование в этой сфере. Бывший возлюбленный Вали Карнавал и Надежды Сысоевой дал интервью в эфире «Шортс Шоу» с Мариам Тилляевой.

Молодой человек по имени Александр Зарубин известен как Саша Стоун. Он активно ведет соцсети, участвует в различных реалити-шоу и посещает публичные мероприятия. Оказалось, что у парня великие планы на будущее – он мечтает стать президентом и серьезно настроен.

«Дай Бог, когда-то президентство. Очень стремимся. Серьезно. Я хочу начать с вещей, в которых я считаю себя профессионалом. К примеру, я всю жизнь посвятил спорту, я знаю, какие есть недочеты в спортивном мире», – поделился Саша.

Блогер отметил, что знает о том, какие недочеты есть в обеспечении молодых людей для развития и тренировок в спорте. Поэтому звезда хочет для начала взять на себя именно деятельность, связанную со спортом, а потом уже двигаться дальше.

«Сейчас я подыскиваю себе университет, чтобы заочно поступить и получить образование именно в том направлении политическом», – добавил блогер.

Ранее мы писали о том, что юмористка и модель Надежда Сысоева рассказала о расставании с Сашей Стоуном. Девушка призналась, что ей было очень тяжело.