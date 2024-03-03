«Я мужа боялась»: что скрывала от супруга певица Елена Ваенга

2 марта певица Елена Ваенга выступила в Ессентуках. 47-летняя артистка восстановилась после болезни: она активно исполняла свои хиты и общалась со зрителями. Звезда поделилась и личными переживаниями, связанными с ее мужем.

Елена разоткровенничалась со зрителями. Она призналась, что уже семь лет не пишет песни, а занимается домашним хозяйством.

Исполнительница рассказала, что купила корову и отнеслась к ней как к огромной драгоценности. О своем приобретении Ваенга боялась рассказывать родителям и мужу.

«Я мужа боялась, два дня терпела, потом в четыре утра, ночью, в темноте сказала: „Рома“. А он: „что ты натворила“. Я купила кое-что…Покупай что хочешь, сказал он в свое время. Я и купила. Назвала Матильдой», — цитирует артистку Kp.ru.

Фанаты были в восторге от откровений звезды и очень тепло восприняли ее слова. Певица пожелала всем присутствующим в зале заниматься любимым делом, которое приносит удовольствие и не мешает другим. Только тогда все будут счастливы, считает Ваенга.

Ранее Ваенга рассказала о смерти 97-летней бабушки. Она не стала раскрывать причину смерти. Артистка поделилась, что в ее творчестве есть песни в честь родственницы. Многие знали бабушку певицы и передавали ей цветы, подарки.