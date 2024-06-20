«Я, может, не догоняю»: Владимир Соловьев защитил комментатора, отстраненного от работы после слов о «шмарах»

Ведущий Владимир Соловьев встал на сторону комментатора Владимира Иваницкого, который был отстранен от работы после слов о «всяких шмарах». Он задался вопросом, чем страшно это слово.

Размышлениями по поводу ситуации с Иваницким он поделился в программе «Соловьев Live». На высказывания ведущего обратил внимание сайт 116.ru.

«Простите, я, может, в чем-то не догоняю. А в чем проблема? Нет, просто вы меня простите, пожалуйста, шмара — это оскорбление кого?» - задавался вопросом Соловьев.

Он предположил, что не владеет русским языком, и захотел понять, чем страшно слово. Ведущий даже начал читать определения в толковых словарях, после чего пришел к выводу, что его можно использовать в обиходе.

Пересмотрев фрагмент, где Иваницкий комментирует выход самбиста, Соловьев обращает внимание на слова «представитель русов». Он предложил «домотаться» до него и снова обратился к словарю. В заключение ведущий сказал: к словам «домотались на ровном месте».

Ранее мы писали о том, что «Матч ТВ» отстранил Иваницкого. Говорилось, что он допустил «грубое и некорректное высказывание».