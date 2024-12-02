Певица МакSим призналась, что родилась с шестью пальцами на руке. Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

Певица МакSим рассказала, что появилась на свет с шестью пальцами на руках. По словам знаменитости, родители приняли решение избавиться от патологии.

«Да. Я — монстр немножечко. Он еще двигался. И я очень сильно обижалась на родителей, что они меня лишили этого пальца», — заявила она.

Артистка также вспомнила, как в возрасте пяти лет ей сказали, что из-за этой особенности она не сможет играть на фортепиано. Это стало для нее стимулом освоить инструмент, и в итоге она окончила музыкальную школу по специальности «фортепиано».

МакSим также призналась, что сейчас ее здоровье в норме. Напомним, в 2021 году она пережила сепсис и две остановки сердца.

«Так болеть нельзя никому. Бесследно это проходит только у самых везучих людей, к которым я себя причисляю. Меня выкарабкали врачи и люди, которые за меня переживали», — рассказала певица.

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