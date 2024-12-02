«На меня ничего не действовало»: МакSим призналась, как смогла победить алкоголизм

41-летняя певица МакSим заявила, что на ней «перепробовали все возможные кодировки». Артистка рассказала о борьбе с зависимостью в эфире «Шоу Воли».

Летом 2023 года певица легла в рехаб, чтобы избавиться от алкоголизма. МакSим (Марина Максимова) утверждает, что лечение было сложным. Она находилась в реанимации, поскольку никакие методы врачей не были эффективными. По словам знаменитости, она смогла победить зависимость с помощью Бога.

«В моем случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне», — заявила артистка.

Также Марина рассказала о борьбе с ковидом. По словам певицы, врачи совершили чудо, поставив ее на ноги.

«Меня выкарабкали врачи и люди, которые за меня очень сильно переживали. Так болеть нельзя никому, потому что бесследно это проходит только у самых везучих людей. Я себя к ним причисляю, но это все не просто», — резюмировала Марина.

Ранее 41-летняя певица МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе. Подробности читайте в этой новости.