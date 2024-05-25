«Я молю Тебя послать ангелов»: доведенная до отчаяния Орбакайте обратилась к Богу

25 мая певица Кристина Орбакайте празднует день рождения — певице исполнилось 52 года. В честь праздника дочь Аллы Пугачевой обратилась к Богу.

Орбакайте поблагодарила Бога за все, что есть в ее жизни и попросила высшие силы о защите.

«Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла», — написала она в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

К поздравлениям присоединились фанаты звезды. Они пожелали певице счастья, исполнения желаний и благополучия.

«Здоровья, счастья, вдохновения», «С днем рождения Кристи, сил, терпения, любви и благополучия», «Мира, добра и много творческих удач», — написали поклонники артистки.

С днем рождения артистку поздравили и представители шоу-бизнеса: композитор Олег Влади, стилист Владислав Лисовец и другие звезды.

Старшая дочь Аллы Пугачевой обрела огромную популярность, активно гастролировала и снималась в кино, но предпочла жить в другой стране. В Америку переехал и ее старший сын Никита Пресняков со своей женой. А наследник Дени Байсаров скрывает свое местоположение, но в России его тоже давно не видели.

В последнее время Орбакайте довольно много путешествует. Совсем недавно они ездили вместе с мужем во Францию. А уже летом певица собирается навестить звездную маму в Израиле. Туда она поедет с мини-туром. В планах у Кристины посетить несколько городов и исполнить для поклонников свои главные хиты.