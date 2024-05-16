Кристина Орбакайте объявила об очередном отъезде: навестит маму Аллу Пугачеву

Певица Кристина Орбакайте объявила о том, что в июне собирается устроить мини-тур по Израилю. Она проведет концерты в четырех городах страны.

Последние два года дочь Аллы Пугачевой активно гастролирует по загранице. При этом в России она тоже изредка выступает, но из-за отмены концертов вынуждена отдавать предпочтение публике за рубежом. Так, летом 2024 года Кристина выбрала порадовать поклонников не на Родине, а в Израиле.

В личном блоге Орбакайте анонсировала свой новый тур. Назвала его певица кратко: «The best» (лучшее – прим. «Страсти»). Судя по всему, фанаты звезды услышат ее главные хиты.

«Израиль, до скорой встречи!» - написала в соцсети Кристина.

К слову, пользователи не исключают, что еще одной целью поездки Орбакайте является встреча с матерью. Известно, что Алла Пугачева уже вернулась в Израиль вместе с семьей. Поэтому, вероятно, артистка не упустит возможности повидаться с семьей.

Ранее появилась информация, что Кристина Орбакайте продает особняк Пугачевой в Истре за 125 млн рублей.