«Я могу себе позволить?»: Анастасия Волочкова попросила прощения стоя у холодильника

Анастасия Волочкова устроила истерику из-за желания поесть ночью, об этом сообщает «7Дней.ru».

Балерина вышла на связь с подписчиками, когда на улице еще было темно. Оказалось, что Волочкова внезапно проснулась из-за чувства голода. Однако когда балерина заглянула в холодильник, не обнаружила там ничего, кроме овощей и салатных листьев.

«Я решила просто пожрать! А у вас такое бывает? И еще, простите меня, но я еще майонез взяла... Просто крабовое мясо и салатные листья. Я пожрать захотела, как человек нормальный. Я могу себе позволить?» - прокричала Анастасия.

Знаменитость отметила, что последний раз она ела прошлым утром, поэтому может есть на ночь.

Напомним, Анастасия Волочкова тщательно следит за своей фигурой и питается только низкокалорийной едой. Балерина не раз подчеркивала, что в последнее время перестроила свой рацион из-за подготовки к шоу, которое состоится в ноябре.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Айрапетян связал внешность Волочковой с ее образом жизни.