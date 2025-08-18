«Я могу провоцировать и лезть на рожон»: Валерия была на грани развода с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия призналась, что была на грани развода с мужем Иосифом Пригожиным. В беседе с Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка» артистка рассказала о бурных конфликтах с супругом.

Валерия и Иосиф Пригожин состоят в браке с 2004 года и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но мало кто знает, что многие предрекали супругам расставание, а в их отношениях случались по-настоящему кризисные ситуации.

«Не хочу ворошить неприятное, но бывали ситуации, когда все прогнозировали нам развод. Были ситуации очень сложные, которые могли сказаться на моей карьере, на наших общих делах», — призналась Валерия.

Исполнительница хита «Часики» не скрывает: между ней и мужем случаются бурные ссоры из-за сложных характеров. Однако Валерия понимает: важно дать эмоциям утихнуть и решить конфликт через конструктивный диалог.

«Парень у меня очень горячий, я тоже не робкого десятка. Конфликты могут быть очень эмоциональные. Когда я вижу, что он меня не слышит, им руководят эмоции, поэтому правильнее затаиться. Я могу провоцировать и лезть на рожон, но конструктивная беседа складывается тогда, когда все остывают, переваривают и договариваются», — отметила певица.

По словам знаменитости, даже в самые острые моменты она старалась понять мужа и быть с ним рядом.

«Я никогда не буду упрекать человека, если что-то случается по его вине. Я не упрекаю людей. Если человек оступается, он сам себя корит больше. Ну так случилось, что теперь сделать. Нужно продолжать жить с тем, что есть, как-то выруливать», — заявила жена Иосифа Пригожина.

Артистка подчеркнула, что подобное проявление мудрости необходимо для сохранения гармоничных и крепких отношений: «Семья – это когда один за всех и все за одного».

