«Я могу остаться без работы»: звезда «Наша Russia» Сулес рассказала, почему не хочет худеть

Актриса Юлия Сулес всегда отличалась пышными формами, которые смогла сделать «изюминкой» своих образов на экране. Звезда «Наша Russia» объяснила, что не хочет худеть из-за страха остаться без работы.

Сулес призналась, что не принадлежит себе, а является заложницей своего образа и факторы. Именно после рождения ребенка Юлия поправилась и обрела популярность. Актриса считает, что именно из-за внешности режиссеры стали звать ее в разные проекты.

«Конечно, я бы хотела выглядеть по-другому, то тогда надо понимать, что я могу остаться без работы. Безусловно, если бы не мой образ, я давно бы избавилась от лишнего веса», — поделилась Юлия с Леди Мail.

Однако актриса все же хочет немного похудеть в дальнейшем, чтобы оставаться не только востребованной в профессии, но и здоровой. Юлия говорит, что ей уже непросто даются тяжелые нагрузки в театре из-за лишнего веса. Поэтому знаменитость старается не переедать и следит за рационом.

Сулес уточнила, что не хочет худеть резко — знакомые звезды, резко потерявшие вес, потом выглядели не очень хорошо и изможденно.

