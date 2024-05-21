«20-летних я уже не потяну»: Николай Басков рассказал о женщине своей мечты

Николая Баскова считают одним из главных ловеласов отечественного шоу-бизнеса. Певец был в браке лишь однажды, но его опыт в супружеской жизни нельзя назвать удачным. Артист неоднократно говорил, что больше не хочет жениться. Однако он рассказал, какую женщину видит рядом с собой.

Певца привлекают романтические отношения, которые не ведут к браку. Главное для него, чтобы рядом с девушкой было интересно и комфортно, а штамп в паспорте только лишит свободы.

Раньше артист в основном обращал внимание на молодых девушек. Однако теперь он стал смотреть в сторону более зрелых дам.

«20-летних я уже не потяну. От 28 дальше», — цитирует его Пятый канал.

Артист очень любит ходить на свидания, но из-за плотного графика ему нечасто удается их посещать. Не хватает Баскову времени и на друзей, они порой даже обижаются на исполнителя на то, что он не успевает к ним доехать.

Николай Басков вступил в брак еще в 20-летнем возрасте. Его супругой стала Светлана Шпигель, дочь продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году Шпигель подарила артисту сына Бронислава, однако уже через год пара рассталась.

Ранее певец объяснил наличие кольца на безымянном пальце словами «готов к переменам».