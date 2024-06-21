«Мое время – ночь»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как проводит досуг

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как предпочитает проводить свободное время. Его слова приводит aif.ru.

Как признался музыкант, он перестал ходить на вечеринки в ночные клубы после появления семьи.

«Это как ступени у ракеты. Кирилл первый «отвалился», когда женился. Я тусил чуть дольше, до своей свадьбы и детей. А сейчас… Сейчас уже гораздо спокойнее – ресторанчики с друзьями, дом, сериальчики, банька», – поделился артист.

Исполнитель в шутку отметил, что является самым благоразумным участником «Иванушки International», который «держит весь коллектив в рыжих ежовых рукавицах». Он подчеркнул, что постоянная работа с публикой отнимает огромное количество душевных сил.

Григорьев-Апполонов также высказался о любимом времени суток.

«Я дома, и я один. Чтобы никого не было. Поэтому, мое время – ночь. А я включаю телевизор, смотрю сериальчик. Или могу книжечку почитать. И это единственное время – с 12 ночи и до 7 утра, – когда я могу побыть один», – поведал певец.

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