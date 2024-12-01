«Я мог неделю не есть»: Александр Олешко сделал заявление об уходе с телевидения

В этом году Александр Олешко отмечает 30-летие телевизионной карьеры. Однако его путь к успеху был непростым — ему приходилось экономить и много работать, чтобы достичь своих целей. В эфире программы «Однажды…» на НТВ актер признался, что в начале карьеры даже решил уйти с телевидения.

Свой путь на ТВ Александр Олешко начал еще будучи студентом в 1994 году. Тогда его отправили на кастинг в телецентр «Останкино», а затем выбрали ведущим программы «Шпилька». Он провел почти 700 прямых эфиров и получал 450 долларов в конверте. Артист рассказал, что ему приходилось экономить, чтобы позволить себе что-то.

«Я мог неделю не есть, но зато знал, что скоплю денег и куплю себе жилет, куплю какой-то галстук», — признался Александр Олешко.

Однако в какой-то момент телеведущий решил оставить идущую в гору карьеру на ТВ, чтобы попробовать себя в актерской профессии. Александр Олешко поступил в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина.

«Я пришел на телевидение и сказал, что поступил на актера и ухожу. Мне продюсер говорит: „Ты что, с приветом?“. Я говорю: „Видимо, да“. <…> Я очень переживал, что на взлете должен уйти с телевидения», — поделился актер.

По словам артиста, в период учебы ему приходилось экономить на всем и подрабатывать в свободное время в ресторане. Александр Олешко поставил себе цель — купить квартиру, поскольку «жил у очень дальних родственников на кухне под столом».

«Вскоре у меня закончились деньги, потому что я их тратил на галстуки, рубашки и жилетки. У меня была скоплена серьезная сумма — три тысячи рублей, потому что я хотел купить свое жилье. Думал: „Буду погибать от голода, но в этот конверт не залезу“», — рассказал телеведущий.

Ранее мы писали о том, что Александр Олешко рассказал о своем амплуа в кино и новых проектах.