«Я много лет сама за все отвечаю»: Екатерина Ильина заявила, что хочет расслабиться в браке

Актриса Екатерина Ильина призналась, что готова выйти замуж. Звезда рассказала в интервью Леди Mail о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

Знаменитость сыграла в юмористическом сериале «Дорогой родственник». Она много работает, но хочет построить семью. Девушка призналась, что в 28 лет готова к браку. Екатерина считает, что ее мужчина будет, скорее всего, из актерской среды.

«Мне кажется, человеку, работающему примерно в моей сфере, будет легче понять мою занятость и в принципе специфику того, чем я занимаюсь. Хотя у меня есть опыт, когда мужчина был совершенно другой профессии, но при этом с пониманием относился к издержкам моей: ночным сменам и пикантным сценам перед камерой», – поделилась звезда.

Ильина отметила, что иногда и у артистов возникает недопонимание. Случается это из-за того, что двум творческим людям не всегда комфортно вместе. Как говорит актриса, сейчас у нее нет определенного типажа в выборе спутника.

«Как шутит один мой товарищ, у меня нет вкуса на мужчин. Не в смысле, что выбираю плохих, а просто нельзя отследить логику, согласно которой я влюбляюсь, ведь мои немногочисленные мужчины — абсолютно разные. Внешность, например, мне вообще не важна: высокий или не очень, брюнет или блондин», – объяснила девушка.

Актриса добавила, что хочет понимания и не только любовной, но и дружеской атмосферы. Кроме того, для нее важно хорошее чувство юмора, чтобы вместе «похихикать».

«Я много лет сама за все отвечаю, сама решаю все вопросы: съемки, спектакли, переезды из города в город, ремонт. Уже хочется остановиться и расслабиться рядом с кем-то», — заключила Екатерина.

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