«Я Мишу предупреждала»: Жасмин раскрыла отношение к будущей невестке

Певица Жасмин рассказала о том, что считает будущую невестку своей дочерью. Она призналась, что возлюбленную сына уже успела полюбить.

В конце прошлого года стало известно, что наследник артистки решил жениться. Михаил вышел в свет с избранницей и объявил, что сделал ей предложение. Его будущей супругой станет фигуристка Ева Хачатурян. И первое время Жасмин отказывалась высказываться об их свадьбе. Однако после сватовства вокалистка уже начала откровенничать.

В подкасте «Ниче святого» на Hi-Fi платформе «Звук» певица отметила, что Ева – отличная девушка, и она рада за своего сына. Хотя изначально она не поверила, что они действительно решили регистрировать брак, так как раньше Михаил уже серьезно влюблялся, но до ЗАГСа дело не доходило.

«А потом прислушалась к сыну, верю ему, у меня хорошо развита интуиция. Я Мишу предупреждала, что его будущая жена — это моя дочь. В моей семье только так, поэтому девочку эту полюбила», - поделилась Жасмин.

Напомним, что предложение Михаил сделал Еве тайно. Его звездная мама ничего не знала об этом, поэтому, когда все произошло, ее просто поставили перед фактом.

Ранее Жасмин сообщила, что ей сложно сидеть на диетах из-за генетики.