«Надо держать себя в руках»: что помогло Жасмин выработать сильный характер

Певица Жасмин заявила, что ей тяжело сидеть на диетах из-за генетической предрасположенности к полноте. Об этом сообщает Пятый канал.

Так, склонность к полноте артистка унаследовала по женской линии от матери. Из-за этого ей нелегко следить за фигурой.

«Мне надо постоянно заниматься спортом, держать себя в руках, в рамках еды, правильного питания», – пояснила Жасмин.

Исполнительница добавила, что, несмотря на все сложности, такая особенность организма вырабатывает сильный характер.

При этом Жасмин не изнуряет себя голодовками и строгими диетами. Она придерживается сбалансированного рациона и регулярно выполняет физические упражнения.

Интересно, что брату артистки повезло больше в этом вопросе. Благодаря отцовским генам ему без каких-либо трудностей удается сохранять подтянутую фигуру.

«Я всегда на него смотрю и думаю: «Ох, какой ты! Стройный! Красивый!» – заключила Жасмин.

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